Dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Eintracht Gommern mit 5:2 (2:2) zu besiegen. 42 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SV Eintracht Gommern haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 5:2 (2:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Magdeburger legten in der 25. Spielminute nach. Diesmal war Stefan Fischer der Torschütze.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt in Minute 25 2:0 vorn

Tor Nummer drei schoss Ruben Hübener für Gommern (35.). Die Partie blieb spannend. Alexander Schellbach (Gommern) traf in Minute 41. Felix Reuper traf für Magdeburg-Neustadt (61). Lennart Wegelin traf für Magdeburg-Neustadt (73). Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Reuper, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:2 auszubauen (86.). Die Magdeburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Eintracht Gommern

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Fischer, Schulz, Iyamu, Klawunn (69. Wegelin), Kutz (79. Ladewig), Reuper, Theile, Alali Alhamad, Schmidt (86. Kleinau), Rasche

SV Eintracht Gommern: Werban – Thauß, Engel (90. Garnatz), Werban, Schmidt, Sindermann (87. Schmidt), Schellbach (79. Randel), Hübener, Thiem, Hoppe (71. Balla), Napiontek

Tore: 1:0 Philipp Christian Kutz (5.), 2:0 Stefan Fischer (25.), 2:1 Ruben Hübener (35.), 2:2 Alexander Schellbach (41.), 3:2 Felix Reuper (61.), 4:2 Lennart Wegelin (73.), 5:2 Felix Reuper (86.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 42