Ergebnis 13. Spieltag TuS 1860 Magdeburg-Neustadt siegt zu Hause mit 5:2 gegen SV Eintracht Gommern
Dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Eintracht Gommern mit 5:2 (2:2) zu besiegen. 42 Zuschauer waren live dabei.
Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SV Eintracht Gommern haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 5:2 (2:2).
Gleich nach Anpfiff schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Magdeburger legten in der 25. Spielminute nach. Diesmal war Stefan Fischer der Torschütze.
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt in Minute 25 2:0 vorn
Tor Nummer drei schoss Ruben Hübener für Gommern (35.). Die Partie blieb spannend. Alexander Schellbach (Gommern) traf in Minute 41. Felix Reuper traf für Magdeburg-Neustadt (61). Lennart Wegelin traf für Magdeburg-Neustadt (73). Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 13
Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Reuper, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:2 auszubauen (86.). Die Magdeburger haben sich somit Platz zehn gesichert.
Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Eintracht Gommern
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Fischer, Schulz, Iyamu, Klawunn (69. Wegelin), Kutz (79. Ladewig), Reuper, Theile, Alali Alhamad, Schmidt (86. Kleinau), Rasche
SV Eintracht Gommern: Werban – Thauß, Engel (90. Garnatz), Werban, Schmidt, Sindermann (87. Schmidt), Schellbach (79. Randel), Hübener, Thiem, Hoppe (71. Balla), Napiontek
Tore: 1:0 Philipp Christian Kutz (5.), 2:0 Stefan Fischer (25.), 2:1 Ruben Hübener (35.), 2:2 Alexander Schellbach (41.), 3:2 Felix Reuper (61.), 4:2 Lennart Wegelin (73.), 5:2 Felix Reuper (86.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 42