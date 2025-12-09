Dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Eintracht Gommern mit 5:2 (2:2) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Magdeburger legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Stefan Fischer der Torschütze.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt nach 25 Minuten 2:0

Tor Nummer drei schoss Ruben Hübener für Gommern (35.). Es blieb spannend. Alexander Schellbach (Gommern) traf in Minute 41. Felix Reuper traf für Magdeburg-Neustadt (61). Lennart Wegelin traf für Magdeburg-Neustadt (73). Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Reuper (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 5:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Eintracht Gommern

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Reuper, Theile, Rasche, Alali Alhamad, Schulz, Klawunn (69. Wegelin), Schmidt (86. Kleinau), Fischer, Kutz (79. Ladewig), Iyamu

SV Eintracht Gommern: Werban – Hoppe (71. Balla), Engel (90. Garnatz), Napiontek, Schellbach (79. Randel), Hübener, Sindermann (87. Schmidt), Thiem, Schmidt, Werban, Thauß

Tore: 1:0 Philipp Christian Kutz (5.), 2:0 Stefan Fischer (25.), 2:1 Ruben Hübener (35.), 2:2 Alexander Schellbach (41.), 3:2 Felix Reuper (61.), 4:2 Lennart Wegelin (73.), 5:2 Felix Reuper (86.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 42