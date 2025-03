Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der BSV 79 Magdeburg haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 4:3 (2:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Kautz (Calbe) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (14.). Felix Reuper (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb (28.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Reuper.

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Cedric Mahner/Magdeburg-Neustadt (53.), gefolgt von Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 58, Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 60 und Cedric Mahner (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) in Minute 80. Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 19

In der allerletzten Minute konnte Dean Joel Dreiling (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – BSV 79 Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Hildebrandt, Reuper (84. F. Alali Alhamad), Iyamu, Oeding, Mahner, M. Alali Alhamad, Simon, Alhori (67. Niemann), Wald (67. Schulz), Rasche

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Nsangou, Mittag, Hartwig, Spiering, Bansemer (46. Glage), Dreiling, Gröschner (78. Ngou), Herbst, Wolde, Horn

Tore: 1:0 Felix Reuper (18.), 2:0 Felix Reuper (42.), 3:0 Cedric Mahner (53.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (58.), 3:2 Alain Zidane Nsangou (60.), 4:2 Cedric Mahner (80.), 4:3 Dean Joel Dreiling (90.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 58