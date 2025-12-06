Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Nach 17 Minuten schoss Stefan Fischer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Magdeburger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war Patrick Oeding der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

39. Minute: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 2:0 Vorsprung

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Jannes Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu bescheren (58.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Fischer, Reuper (90. Ladewig), Klawunn (75. Rohde), Iyamu (30. Wegelin), Alali Alhamad, Schulz, Rasche, Kutz (90. Koopmann), Oeding, Hildebrandt

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Richter, Harnau, Wendland (85. Thielecke), Selent (46. Mootz), Krüger, Zywotek (46. Rein), Schlieter (90. Deike), Winkelmann, Schwarz, Dethlefsen

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72