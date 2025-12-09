Dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Eintracht Gommern mit 5:2 (2:2) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SV Eintracht Gommern ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (2:2).

Gleich nach Spielstart schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Stefan Fischer den Ball ins Netz.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt in Minute 25 2:0 vorn

Tor Nummer drei schoss Ruben Hübener für Gommern (35.). Es blieb spannend. Alexander Schellbach (Gommern) traf in Minute 41. Felix Reuper traf für Magdeburg-Neustadt (61). Lennart Wegelin traf für Magdeburg-Neustadt (73). Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Reuper (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 5:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Eintracht Gommern

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schulz, Schmidt (86. Kleinau), Fischer, Alali Alhamad, Klawunn (69. Wegelin), Kutz (79. Ladewig), Iyamu, Theile, Rasche, Reuper

SV Eintracht Gommern: Werban – Werban, Sindermann (87. Schmidt), Hoppe (71. Balla), Schmidt, Thiem, Hübener, Napiontek, Schellbach (79. Randel), Engel (90. Garnatz), Thauß

Tore: 1:0 Philipp Christian Kutz (5.), 2:0 Stefan Fischer (25.), 2:1 Ruben Hübener (35.), 2:2 Alexander Schellbach (41.), 3:2 Felix Reuper (61.), 4:2 Lennart Wegelin (73.), 5:2 Felix Reuper (86.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 42