Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der BSV 79 Magdeburg haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (2:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Marcel Kautz (Calbe) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (14.). Felix Reuper traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male eingreifen. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein (28.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Reuper den Ball ins Netz.

Felix Reuper kickt TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in 2:0-Führung – 42. Minute

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Cedric Mahner/Magdeburg-Neustadt (53.), gefolgt von Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 58, Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 60 und Cedric Mahner (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) in Minute 80. Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 19

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Dean Joel Dreiling (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – BSV 79 Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Alhori (67. Niemann), Hildebrandt, Oeding, Rasche, Wald (67. Schulz), Simon, Reuper (84. F. Alali Alhamad), Iyamu, M. Alali Alhamad, Mahner

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Wolde, Hartwig, Gröschner (78. Ngou), Nsangou, Horn, Herbst, Bansemer (46. Glage), Mittag, Spiering, Dreiling

Tore: 1:0 Felix Reuper (18.), 2:0 Felix Reuper (42.), 3:0 Cedric Mahner (53.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (58.), 3:2 Alain Zidane Nsangou (60.), 4:2 Cedric Mahner (80.), 4:3 Dean Joel Dreiling (90.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 58