Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vor 42 Fußballfans über einen soliden 5:2 (2:2)-Sieg gegen den SV Eintracht Gommern freuen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Stefan Fischer den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 25

Tor Nummer drei schoss Ruben Hübener für Gommern (35.). Es blieb spannend. Alexander Schellbach (Gommern) traf in Minute 41. Felix Reuper traf für Magdeburg-Neustadt (61). Lennart Wegelin traf für Magdeburg-Neustadt (73). Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Reuper den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 ausbaute (86.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Eintracht Gommern

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Theile, Alali Alhamad, Kutz (79. Ladewig), Rasche, Reuper, Schulz, Klawunn (69. Wegelin), Schmidt (86. Kleinau), Iyamu, Fischer

SV Eintracht Gommern: Werban – Hübener, Hoppe (71. Balla), Thiem, Schmidt, Thauß, Napiontek, Werban, Engel (90. Garnatz), Sindermann (87. Schmidt), Schellbach (79. Randel)

Tore: 1:0 Philipp Christian Kutz (5.), 2:0 Stefan Fischer (25.), 2:1 Ruben Hübener (35.), 2:2 Alexander Schellbach (41.), 3:2 Felix Reuper (61.), 4:2 Lennart Wegelin (73.), 5:2 Felix Reuper (86.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 42