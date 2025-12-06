Der TSV Niederndodeleben hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:2 (0:1).

TSV Niederndodeleben verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen TSG Grün-Weiß Möser I

Irxleben/MTU. Vor 104 Zuschauern hat sich das Team von Felix Narr mit 0:2 (0:1) gegen Möser geschlagen geben müssen.

Willi Küllmey (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Minute 90+5: TSV Niederndodeleben mit 0:2 im Rückstand

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben steckte dreimal Gelb ein. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kevin Kloska, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (90.+5). Die Niederndodelebener sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Ahlemann, Lüddeckens, Frank, Bittner, Komorous (68. Bergmann), Schott, Dreiling, Müller (72. Farkas), Biermanski, Gottschalk

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Rick, Rieche (68. Friedhoff), Küllmey, Pilz, Kloska, Nord (55. Eickhoff), Thiele, Moratschke (87. Fähse), Kloska

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104