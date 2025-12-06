Der TSV Niederndodeleben hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:2 (0:1).

TSV Niederndodeleben unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen TSG Grün-Weiß Möser I

Irxleben/MTU. Das Spiel zwischen Niederndodeleben und Möser ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Willi Küllmey (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TSV Niederndodeleben liegt 0:2 zurück – 95. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben steckte dreimal Gelb ein. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Am Ende der Partie sollte es der TSG Grün-Weiß Möser I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Kloska den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (90.+5). Damit war der Triumph der Burger gesichert. Der TSV Niederndodeleben rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski, Komorous (68. Bergmann), Lüddeckens, Müller (72. Farkas), Schott, Ahlemann, Dreiling, Frank, Bittner, Gottschalk

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Küllmey, Pilz, Kloska, Rieche (68. Friedhoff), Thiele, Kloska, Rick, Nord (55. Eickhoff), Jentzsch, Moratschke (87. Fähse)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104