Der TSV Niederndodeleben erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Hohe Börde/MTU. In einer überraschenden Wende hat der TSV Niederndodeleben nach einem deutlichen Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 3:1 (3:1) bezwungen.

Die Niederndodelebener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 18 von Kenneth-Leif Husnik ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Magdeburgern eine unerwartete Führung ein. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Felgentreff den Ball ins Netz (24.).

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Drei Minuten nach Anpfiff gelang es Dean Joel Dreiling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling (73. Bittner), Jebsen (46. Ferl), Biermanski (73. K. Husnik), Mai, Frank, Lüddeckens (67. Bergmann), K. Husnik, Schott, Ahlemann, Felgentreff (61. Müller)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Oeding, Reuper, Schulz, Simon, Klawunn (65. Aldinar), Alali Alhamad (82. Chowson), Kutz, Hildebrandt (73. Heinemann), Wald (46. Schmidt)

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110