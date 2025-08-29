Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TSV Niederndodeleben ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den BSV 79 Magdeburg.

Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Ferl, Müller (46. Gottschalk), Schott, K. Husnik (67. Mai), Nötzold (77. Jebsen), Ahlemann, Frank (84. Schädel), Lüddeckens, Biermanski, Dreiling (75. K. Husnik)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Glage, Ngou, Horn, Gröschner, Klinzmann, Nsangou, Wolde, Bansemer (75. Kasper), Krüger (74. Bansemer), Hartwig

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105