Ergebnis 2. Spieltag TSV Niederndodeleben sichert sich engen 1:0-Erfolg gegen BSV 79 Magdeburg
Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TSV Niederndodeleben ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den BSV 79 Magdeburg.
Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.
Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr
- Austragungsort: Hohe Börde
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 2
Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg
TSV Niederndodeleben: Willner – Ferl, Müller (46. Gottschalk), Schott, K. Husnik (67. Mai), Nötzold (77. Jebsen), Ahlemann, Frank (84. Schädel), Lüddeckens, Biermanski, Dreiling (75. K. Husnik)
BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Glage, Ngou, Horn, Gröschner, Klinzmann, Nsangou, Wolde, Bansemer (75. Kasper), Krüger (74. Bansemer), Hartwig
Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105