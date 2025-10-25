Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Felix Narr und sein Team TSV Niederndodeleben gegen den SV 1889 Altenweddingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Hohe Börde/MTU. Die 112 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener schlugen das Team aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Alexander Felgentreff (TSV Niederndodeleben) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Niederndodelebener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

TSV Niederndodeleben liegt in Minute 35 2:0 vorn

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Jan Frank (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Ahlemann, Frank, Gottschalk, Jebsen, Biermanski (73. Neumann), Husnik (55. Mai), Dreiling, Schott, Felgentreff (46. Bittner), Müller (55. Bergmann)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann (78. Thielecke), Harnau (73. Tschepe), Deike (73. Rein), Wendland, Schlieter, Zywotek (69. Krause), Richter, Schwarz, Dethlefsen, Mootz (53. Thielecke)

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112