Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der TSV Niederndodeleben vor 110 Zuschauern über einen soliden 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Hohe Börde/MTU. Niederndodeleben – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Niederndodeleben an diesem Mittwoch zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (3:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Spielstart lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und brachte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Die Niederndodelebener legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Alexander Felgentreff der Torschütze (24.).

1:1 im Duell zwischen TSV Niederndodeleben und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Dean Joel Dreiling (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Mai, Frank, Felgentreff (61. Müller), Ahlemann, Biermanski (73. K. Husnik), Jebsen (46. Ferl), K. Husnik, Schott, Lüddeckens (67. Bergmann), Dreiling (73. Bittner)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz, Simon, Niemann, Wald (46. Schmidt), Alali Alhamad (82. Chowson), Schulz, Klawunn (65. Aldinar), Hildebrandt (73. Heinemann), Reuper, Oeding

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110