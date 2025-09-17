Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der TSV Niederndodeleben vor 110 Fußballfans über einen soliden 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Hohe Börde/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Mittwoch konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (3:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Anpfiff lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Alexander Felgentreff (24.) erzielt wurde.

Minute 24 TSV Niederndodeleben auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Dean Joel Dreiling (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens (67. Bergmann), Mai, Felgentreff (61. Müller), Frank, Dreiling (73. Bittner), Ahlemann, Biermanski (73. K. Husnik), Jebsen (46. Ferl), K. Husnik, Schott

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Wald (46. Schmidt), Hildebrandt (73. Heinemann), Oeding, Reuper, Simon, Alali Alhamad (82. Chowson), Klawunn (65. Aldinar), Schulz, Kutz

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110