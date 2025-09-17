Dem TSV Niederndodeleben gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (3:1) zu besiegen. 110 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hohe Börde/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Mittwoch konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (3:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Spielstart lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Alexander Felgentreff (24.) erzielt wurde.

TSV Niederndodeleben und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Drei Minuten nach Anstoß gelang es Dean Joel Dreiling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.+3). Die Niederndodelebener haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Mai, Ahlemann, Frank, K. Husnik, Dreiling (73. Bittner), Schott, Lüddeckens (67. Bergmann), Biermanski (73. K. Husnik), Felgentreff (61. Müller), Jebsen (46. Ferl)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Klawunn (65. Aldinar), Hildebrandt (73. Heinemann), Oeding, Schulz, Reuper, Alali Alhamad (82. Chowson), Wald (46. Schmidt), Simon, Kutz

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110