Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Niederndodeleben ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Irxleben/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Mark Schröder traf für den SV Seilerwiesen Magdeburg in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Spieler Nummer 14 den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

TSV Niederndodeleben Kopf an Kopf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 45+2

13 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 14 (Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Niederndodelebener Mannschaft erzielen (58.). Der TSV Niederndodeleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Skorsetz (85. Lücke), Kühn, Tamaan (82. Tilche), Gropius, Zoll, Theele, Grzenda, Stridde, Dreiling (90. Ebeling)

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63