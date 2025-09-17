Der TSV Niederndodeleben erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Hohe Börde/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Mittwoch konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (3:1)-Sieg für das Team aus Niederndodeleben.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Spielstart lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Alexander Felgentreff (24.) erzielt wurde.

TSV Niederndodeleben und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Dean Joel Dreiling (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz. Der TSV Niederndodeleben hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott, Mai, Frank, K. Husnik, Lüddeckens (67. Bergmann), Jebsen (46. Ferl), Biermanski (73. K. Husnik), Felgentreff (61. Müller), Dreiling (73. Bittner), Ahlemann

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Klawunn (65. Aldinar), Hildebrandt (73. Heinemann), Reuper, Alali Alhamad (82. Chowson), Schulz, Simon, Wald (46. Schmidt), Oeding, Niemann, Kutz

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110