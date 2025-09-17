Der TSV Niederndodeleben erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 110 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Hohe Börde/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Mittwoch konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (3:1)-Sieg für die Gastgeber.

Die Niederndodelebener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 18 von Kenneth-Leif Husnik ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Magdeburgern eine unverhoffte Führung ein. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Felgentreff den Ball ins Netz (24.).

TSV Niederndodeleben und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Dean Joel Dreiling den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Niederndodelebener gesichert. Der TSV Niederndodeleben hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Jebsen (46. Ferl), K. Husnik, Biermanski (73. K. Husnik), Schott, Ahlemann, Lüddeckens (67. Bergmann), Dreiling (73. Bittner), Felgentreff (61. Müller), Frank, Mai

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Reuper, Hildebrandt (73. Heinemann), Kutz, Niemann, Schulz, Alali Alhamad (82. Chowson), Simon, Wald (46. Schmidt), Klawunn (65. Aldinar), Oeding

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110