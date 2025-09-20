Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Felix Narr und sein Team TSV Niederndodeleben gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Dean Joel Dreiling für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Lukas Mai den Ball ins Netz (12.).

12. Minute: TSV Niederndodeleben baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

33 Minuten nach der Pause konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Mai, Frank, Schott (76. Schädel), Dreiling, Ahlemann, Biermanski (64. K. Husnik), Lüddeckens (46. Gottschalk), Felgentreff (64. Bergmann), Jebsen (68. Ferl), Nötzold

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch, Baartz, Ninschkewitz (87. Junge), Braunert (46. Brösel), Hamel (79. Zahn), Boese, Ostwald (57. Kemp), Kietzmann, Stüber, Hertel

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65