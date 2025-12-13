Eine Niederlage für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens besiegelte den 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verliert knapp gegen TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1

Kleinmühlingen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und TSG Grün-Weiß Möser I. 39 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Die Bördeländer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Schäfer, Günther, Kietzmann, Braunert, Hertel (78. Zöbisch), Schmidt, Brösel (57. Kemp), Hamel, Stegemann (57. Dörner), Seydlitz (70. Volk)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska (84. Friedhoff), Karbe (90. Kolodziej), Thiele, Sachs, Rick, Rieche (67. Eurich), Jentzsch, Pilz, Moratschke, Fähse (46. Eickhoff)

Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39