Kein Punktgewinn für TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I einstecken.

Kleinmühlingen/MTU. Auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben 39 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Die Bördeländer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Stegemann (57. Dörner), Hertel (78. Zöbisch), Hamel, Brösel (57. Kemp), Kietzmann, Schäfer, Braunert, Schmidt, Seydlitz (70. Volk)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rick, Moratschke, Sachs, Fähse (46. Eickhoff), Kloska (84. Friedhoff), Pilz, Karbe (90. Kolodziej), Jentzsch, Thiele, Rieche (67. Eurich)

Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39