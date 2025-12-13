Ergebnis 15. Spieltag TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens unterliegt TSG Grün-Weiß Möser I knapp mit 0:1
Kein Punktgewinn für TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I einstecken.
Kleinmühlingen/MTU. Auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben 39 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).
Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Kleinmühlingen
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 15
Die Bördeländer sind auf Platz acht gerutscht.
Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TSG Grün-Weiß Möser I
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Stegemann (57. Dörner), Hertel (78. Zöbisch), Hamel, Brösel (57. Kemp), Kietzmann, Schäfer, Braunert, Schmidt, Seydlitz (70. Volk)
TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rick, Moratschke, Sachs, Fähse (46. Eickhoff), Kloska (84. Friedhoff), Pilz, Karbe (90. Kolodziej), Jentzsch, Thiele, Rieche (67. Eurich)
Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39