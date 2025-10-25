Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag nicht, als er sich vor 45 Zuschauern mit 0:3 (0:3) gegen den Magdeburger SV Börde verabschieden musste.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Es dauerte nicht allzu lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tom Claas Stüber den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

20. Minute: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt 0:2 zurück

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Mathias Rhode den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (90.+1). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Pflug (46. Schmidt), Braunert, Junge (46. Brösel), Günther, Hamel (84. Ninschkewitz), Richter, Ostwald, Kietzmann (46. Jakobs), T. C. Stüber (84. T. N. Stüber)

Magdeburger SV Börde: König – Blümel, Köhler (46. Johne), Schuster (46. Müller), Gallert, Liedtke, Rhode (90. Rebone), Kreutzer, Lange, Rebone (70. Schüßler), Brussig

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45