Kleinmühlingen/MTU. Im Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bennet Meinecke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens Kopf an Kopf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 43

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Tom Claas Stüber kam rein für Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Unmittelbar darauf gelang es Maurice Ninschkewitz, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bördeländer zu entscheiden (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bördeländer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, T. N. Stüber, Günther, Boese (46. Ninschkewitz), Zöbisch (46. T. C. Stüber), Kietzmann (64. Dörner), Hertel (82. Thorau), Meinecke (74. Junge), Ostwald, Hamel

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu (83. Dolke), Kutz, Schmidt, Alali Alhamad, Simon, Oeding, Schulz, Wegelin, Niemann, Aldinar

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44