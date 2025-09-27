Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt heimste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Kleinmühlingen/MTU. In einer unverhofften Wende hat der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens nach einem deutlichen Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bennet Meinecke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Die Bördeländer wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Tom Claas Stüber wurde für Gino Zöbisch eingesetzt und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Maurice Ninschkewitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bördeländer Mannschaft erzielen (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bördeländer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Ostwald, Hertel (82. Thorau), Hamel, Günther, Meinecke (74. Junge), T. N. Stüber, Boese (46. Ninschkewitz), Zöbisch (46. T. C. Stüber), Kietzmann (64. Dörner)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schulz, Iyamu (83. Dolke), Niemann, Alali Alhamad, Wegelin, Aldinar, Simon, Schmidt, Oeding, Kutz

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44