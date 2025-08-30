Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SV Eintracht Gommern.

Kleinmühlingen/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer schlugen das Team aus Gommern mit 2:1 (2:0) knapp.

Lorenz Boese (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Maurice Hertel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 38: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 2:0 Vorsprung

Einen Dämpfer mussten die Bördeländer am Ende des Spiels noch hinnehmen. In Minute 75 lenkte Felix Günther den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Gommern wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Bördeländer sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Eintracht Gommern

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Ostwald, Kietzmann, Braunert, Boese, Günther, Zöbisch (75. Baartz), Schäfer, Ninschkewitz (31. Pflug), Hertel (90. Hamel)

SV Eintracht Gommern: Werban – Randel, Schellbach, Tuente, Schulz, Von Saleski, Napiontek, Schmidt, Hübener, Knobloch, Baumbach (37. Jirse)

Tore: 1:0 Lorenz Boese (15.), 2:0 Maurice Hertel (38.), 2:1 Felix Günther (75.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 73