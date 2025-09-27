Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Kleinmühlingen/Zens – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Bördeländer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Bennet Meinecke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Tom Claas Stüber ersetzte Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz kam rein für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Maurice Ninschkewitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bördeländer Mannschaft erzielen (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bördeländer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel (82. Thorau), Hamel, T. N. Stüber, Ostwald, Boese (46. Ninschkewitz), Richter, Kietzmann (64. Dörner), Günther, Meinecke (74. Junge), Zöbisch (46. T. C. Stüber)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Wegelin, Niemann, Kutz, Schulz, Schmidt, Alali Alhamad, Simon, Iyamu (83. Dolke), Oeding, Aldinar

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44