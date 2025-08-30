Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Eintracht Gommern.

Kleinmühlingen/MTU. Die 73 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten das Team aus Gommern mit 2:1 (2:0) knapp.

Lorenz Boese traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bördeländer legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Maurice Hertel der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt nach 38 Minuten 2:0

Einen Wermutstropfen mussten die Bördeländer am Ende des Spiels noch wegstecken. In Minute 75 lenkte Felix Günther den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Gommern wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Bördeländer sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Eintracht Gommern

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Braunert, Kietzmann, Schäfer, Günther, Ostwald, Zöbisch (75. Baartz), Hertel (90. Hamel), Ninschkewitz (31. Pflug), Boese

SV Eintracht Gommern: Werban – Tuente, Hübener, Randel, Schulz, Baumbach (37. Jirse), Schmidt, Von Saleski, Napiontek, Knobloch, Schellbach

Tore: 1:0 Lorenz Boese (15.), 2:0 Maurice Hertel (38.), 2:1 Felix Günther (75.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 73