Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Im Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Kleinmühlingen/Zens.

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Bennet Meinecke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 43

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Tom Claas Stüber kam rein für Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Maurice Ninschkewitz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Kleinmühlingen/Zens sicherte (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bördeländer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Hertel (82. Thorau), Zöbisch (46. T. C. Stüber), Hamel, Kietzmann (64. Dörner), Günther, Boese (46. Ninschkewitz), T. N. Stüber, Richter, Meinecke (74. Junge)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schulz, Alali Alhamad, Schmidt, Kutz, Niemann, Oeding, Aldinar, Wegelin, Simon, Iyamu (83. Dolke)

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44