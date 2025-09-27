Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:1 (1:1)-Triumph über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Kleinmühlingen/Zens – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Philipp Christian Kutz traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten in der 43. Minute. Diesmal war Bennet Meinecke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Minute 43 TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt im Gleichstand – 1:1

Die Bördeländer wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Tom Claas Stüber wurde für Gino Zöbisch eingesetzt und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Maurice Ninschkewitz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Kleinmühlingen/Zens sicherte (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bördeländer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch (46. T. C. Stüber), Meinecke (74. Junge), Hamel, Richter, T. N. Stüber, Günther, Kietzmann (64. Dörner), Ostwald, Hertel (82. Thorau), Boese (46. Ninschkewitz)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu (83. Dolke), Wegelin, Alali Alhamad, Kutz, Schmidt, Schulz, Simon, Oeding, Aldinar, Niemann

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44