Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt heimste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Kleinmühlingen/MTU. Im Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

In Minute 19 schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bennet Meinecke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 43

Die Bördeländer wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Tom Claas Stüber wurde für Gino Zöbisch eingesetzt und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Unmittelbar darauf gelang es Maurice Ninschkewitz, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Bördeländer Team den Sieg zu bescheren (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bördeländer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Boese (46. Ninschkewitz), Meinecke (74. Junge), Hamel, Zöbisch (46. T. C. Stüber), Günther, Kietzmann (64. Dörner), T. N. Stüber, Richter, Ostwald, Hertel (82. Thorau)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Wegelin, Kutz, Niemann, Aldinar, Schmidt, Oeding, Iyamu (83. Dolke), Alali Alhamad, Schulz, Simon

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44