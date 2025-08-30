Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SV Eintracht Gommern.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Gommern durch.

Nach gerade einmal 15 Minuten schoss Lorenz Boese das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Bördeländer legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Maurice Hertel der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt nach 38 Minuten 2:0

Einen Wermutstropfen mussten die Bördeländer am Ende des Spiels noch verkraften. In Minute 75 lenkte Felix Günther den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Gommern wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Bördeländer sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Eintracht Gommern

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch (75. Baartz), Hertel (90. Hamel), Kietzmann, Ninschkewitz (31. Pflug), Günther, Braunert, Ostwald, Stüber, Schäfer, Boese

SV Eintracht Gommern: Werban – Von Saleski, Tuente, Schellbach, Knobloch, Hübener, Schmidt, Randel, Baumbach (37. Jirse), Napiontek, Schulz

Tore: 1:0 Lorenz Boese (15.), 2:0 Maurice Hertel (38.), 2:1 Felix Günther (75.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 73