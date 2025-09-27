Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens nach einem klaren Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Philipp Christian Kutz traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Bennet Meinecke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

43. Minute TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Die Bördeländer wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Tom Claas Stüber wurde für Gino Zöbisch eingesetzt und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Maurice Ninschkewitz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Kleinmühlingen/Zens sicherte (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bördeländer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann (64. Dörner), Hamel, Boese (46. Ninschkewitz), Richter, Ostwald, Zöbisch (46. T. C. Stüber), Meinecke (74. Junge), Günther, T. N. Stüber, Hertel (82. Thorau)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Kutz, Schmidt, Oeding, Alali Alhamad, Aldinar, Iyamu (83. Dolke), Schulz, Wegelin, Simon

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44