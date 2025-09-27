Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Im Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Philipp Christian Kutz traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Bennet Meinecke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Tom Claas Stüber kam rein für Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur kurz darauf gelang es Maurice Ninschkewitz, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Bördeländer Team den Sieg zu verschaffen (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. N. Stüber, Zöbisch (46. T. C. Stüber), Ostwald, Meinecke (74. Junge), Hertel (82. Thorau), Kietzmann (64. Dörner), Günther, Richter, Hamel, Boese (46. Ninschkewitz)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schulz, Iyamu (83. Dolke), Simon, Alali Alhamad, Schmidt, Wegelin, Aldinar, Kutz, Niemann, Oeding

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44