Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Kleinmühlingen/Zens – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der 43. Minute. Diesmal war Bennet Meinecke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens Kopf an Kopf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 43

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Tom Claas Stüber ersetzte Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz kam rein für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Maurice Ninschkewitz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Kleinmühlingen/Zens sicherte (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Boese (46. Ninschkewitz), Hamel, Hertel (82. Thorau), Günther, Zöbisch (46. T. C. Stüber), T. N. Stüber, Meinecke (74. Junge), Richter, Kietzmann (64. Dörner)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Simon, Alali Alhamad, Schmidt, Oeding, Aldinar, Schulz, Wegelin, Kutz, Iyamu (83. Dolke)

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44