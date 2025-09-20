Der TSG Grün-Weiß Möser I glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, die SV Union Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 89 Zuschauer waren live dabei.

Möser/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Burger gewannen souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Heyrothsberge.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Robin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Willi Küllmey (53.) erzielt wurde.

TSG Grün-Weiß Möser I führt nach 53 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Torwart Luca Niclas Rudolf konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Finn Eickhoff, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, K. Kloska, R. Kloska, Küllmey (73. Nord), Thiele (61. Preßler), Rölke (78. Henning), Sachs, Rick, Pilz, Rieche (46. Eickhoff)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schlüter, Marks, Kloska, Wöhler (85. Thorand), Marth (76. Pinno), Fritz, Peukert, Schumburg, Schulze, Schäfer (61. Hanke)

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89