Der TSG Grün-Weiß Möser I gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, die SV Union Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 89 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Möser/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Burger gewannen souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Heyrothsberge.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Robin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Die Burger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Willi Küllmey der Torschütze (53.).

53. Minute: TSG Grün-Weiß Möser I führt mit zwei Toren

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Finn Eickhoff, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rick, Rölke (78. Henning), Jentzsch, Sachs, Thiele (61. Preßler), R. Kloska, Rieche (46. Eickhoff), Pilz, K. Kloska, Küllmey (73. Nord)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schulze, Schumburg, Schäfer (61. Hanke), Marth (76. Pinno), Wöhler (85. Thorand), Marks, Peukert, Fritz, Kloska, Schlüter

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89