Einen 3:2 (0:2)-Heimsieg gegen die SG Blau-Weiß Gerwisch fuhr die TSG Grün-Weiß Möser I am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Möser/MTU. Am Samstag haben sich die TSG Grün-Weiß Möser I und die SG Blau-Weiß Gerwisch geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:2). Möser – Gerwisch: Nachdem die TSG Grün-Weiß Möser I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (0:2).

Maximilian Merten traf für die SG Blau-Weiß Gerwisch in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Blau-Weiß Gerwisch steckte einmal Gelb ein (25.). Die Gerwischer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jonathan Matthe der Torschütze (29.).

Minute 29: TSG Grün-Weiß Möser I liegt 0:2 zurück

Möser war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 13 schoss und traf (63.). Der Beginn eines Comebacks. 14 Minuten später legte das Team von Henry Jentzsch nach und netzte ein weiteres Mal ein (77). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 20

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Blau-Weiß Gerwisch steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Linus Emilio Eurich den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Möser sicherte (86.).

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SG Blau-Weiß Gerwisch

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – K. Kloska, Thiele (62. Friedhoff), Pilz, Rick (46. Eurich), Damczyk (32. Jordan), Jentzsch, R. Kloska, Rieche, Sachs, Altenkirch

SG Blau-Weiß Gerwisch: Krüger – Jung, Fritz, Kattner (46. Joachimstaller), Matthe, Siemke, Möser, Merten (61. Brandt), Deckert, Matthe (66. Schrimpf), Dake (46. Gehrmann)

Tore: 0:1 Maximilian Merten (17.), 0:2 Jonathan Matthe (29.), 1:2 Felix Jentzsch (63.), 2:2 Steven Altenkirch (77.), 3:2 Linus Emilio Eurich (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Jonas Erxlebe, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 80