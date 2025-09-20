Der TSG Grün-Weiß Möser I gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, die SV Union Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 89 Zuschauer waren live dabei.

Möser/MTU. Die 89 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen das Team aus Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) souverän.

Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (53.).

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Schon fünf Minuten später konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Pilz, Rölke (78. Henning), Thiele (61. Preßler), K. Kloska, Rieche (46. Eickhoff), Rick, R. Kloska, Jentzsch, Sachs, Küllmey (73. Nord)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schumburg, Wöhler (85. Thorand), Schulze, Marks, Schäfer (61. Hanke), Marth (76. Pinno), Fritz, Kloska, Schlüter, Peukert

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89