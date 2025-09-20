Die TSG Grün-Weiß Möser I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 89 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Möser/MTU. Die 89 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten die Gäste aus Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Robin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Willi Küllmey (53.) erzielt wurde.

TSG Grün-Weiß Möser I liegt in Minute 53 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Torwart Luca Niclas Rudolf konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Finn Eickhoff den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+2). Damit war der Sieg der Burger entschieden. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Küllmey (73. Nord), Rölke (78. Henning), K. Kloska, Thiele (61. Preßler), Rieche (46. Eickhoff), Jentzsch, Rick, Pilz, Sachs, R. Kloska

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Fritz, Schumburg, Marks, Schäfer (61. Hanke), Schlüter, Wöhler (85. Thorand), Marth (76. Pinno), Schulze, Kloska, Peukert

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89