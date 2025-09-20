Die TSG Grün-Weiß Möser I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 89 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Willi Küllmey (53.) erzielt wurde.

Minute 53: TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – K. Kloska, R. Kloska, Pilz, Rick, Thiele (61. Preßler), Rölke (78. Henning), Rieche (46. Eickhoff), Sachs, Küllmey (73. Nord), Jentzsch

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Fritz, Marks, Peukert, Marth (76. Pinno), Schlüter, Schulze, Wöhler (85. Thorand), Schäfer (61. Hanke), Kloska, Schumburg

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89