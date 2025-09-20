Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die TSG Grün-Weiß Möser I vor 89 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen die SV Union Heyrothsberge freuen.

Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (53.).

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Finn Eickhoff, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Rick, Sachs, R. Kloska, Thiele (61. Preßler), K. Kloska, Pilz, Küllmey (73. Nord), Rölke (78. Henning), Rieche (46. Eickhoff)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Fritz, Schäfer (61. Hanke), Schumburg, Schlüter, Marth (76. Pinno), Marks, Schulze, Peukert, Kloska, Wöhler (85. Thorand)

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89