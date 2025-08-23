Die TSG Grün-Weiß Möser I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 57 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 57 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Samswegen durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Simon Moratschke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

70. Minute: TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:0 Vorsprung

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Nils Rölke wurde für Robin Kloska eingesetzt. Auf der Gastseite verließen David Herbst für Max Marcel Stettin und Leon Bartsch für Tim Engler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 kassierte einmal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nils Rölke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (70.). Damit war der Triumph der Burger gesichert. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Burger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SSV Samswegen 1884

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, K. Kloska, R. Kloska (46. Rölke), Thiele (73. Friedhoff), Karbe, Pilz, Rieche, Moratschke (81. Eickhoff), Jentzsch, Jordan (88. Fähse)

SSV Samswegen 1884: Lindemann (83. Moustafa) – Bartsch (46. Engler), Kober, Herbst (41. Stettin), Lehmann, Wagner, Ermisch, Ronge, Nagel, Gamroth, Ismail

Tore: 1:0 Simon Moratschke (28.), 2:0 Nils Rölke (70.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Tobias Petzke, Stefanie Wenslau; Zuschauer: 57