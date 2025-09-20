Der TSG Grün-Weiß Möser I gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, die SV Union Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 89 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 89 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Heyrothsberge durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Robin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (53.).

53. Minute: TSG Grün-Weiß Möser I liegt mit 2:0 vorne

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Torwart Luca Niclas Rudolf konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Finn Eickhoff, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rölke (78. Henning), Küllmey (73. Nord), Pilz, Sachs, R. Kloska, Rick, K. Kloska, Rieche (46. Eickhoff), Thiele (61. Preßler), Jentzsch

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Kloska, Schumburg, Schäfer (61. Hanke), Wöhler (85. Thorand), Schulze, Fritz, Marks, Marth (76. Pinno), Peukert, Schlüter

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89