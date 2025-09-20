Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die TSG Grün-Weiß Möser I vor 89 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SV Union Heyrothsberge freuen.

Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Willi Küllmey der Torschütze (53.).

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten später konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – K. Kloska, Thiele (61. Preßler), Küllmey (73. Nord), Jentzsch, Rieche (46. Eickhoff), Pilz, Sachs, R. Kloska, Rölke (78. Henning), Rick

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth (76. Pinno), Schulze, Kloska, Schäfer (61. Hanke), Fritz, Peukert, Schumburg, Schlüter, Marks, Wöhler (85. Thorand)

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89