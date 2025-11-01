Die TSG Grün-Weiß Möser I unter Leitung von Trainer Jens Strübing feierte ein überlegenes Ergebnis über den Roter Stern Sudenburg mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Möser/MTU. Die 36 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten die Gäste aus Stern mit 4:0 (1:0) deutlich.

Kevin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (42.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Willi Küllmey (52.) erzielt wurde.

Minute 52: TSG Grün-Weiß Möser I führt mit zwei Toren

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Unmittelbar darauf gelang es Nils Karbe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (77.). Die TSG Grün-Weiß Möser I sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Nord (70. Rölke), Pilz, Sachs, Thiele (51. Moratschke), R. Kloska, Fähse (70. Henning), K. Kloska (82. Preßler), Karbe, Jentzsch, Küllmey (77. Eickhoff)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger (66. Pfitzner), Felgenhauer, Graupner, Riedel, Böttcher (55. Moushfiq), Hennings, Gläser (75. Zen Al Abeden), Pakebusch, Abraham (66. Telge), Schimmelpfennig

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36