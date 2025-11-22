Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 23 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 23 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Samswegen mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Simon Otto Fritz traf für die SV Union Heyrothsberge in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Christian Kloska (34.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge führt mit 2:0 – Minute 34

Es sah nicht gut aus für Samswegen. Aber dann musste der SV Union Heyrothsberge auch mal einstecken. Torwart Christopher Biegelmeier konnte den Ball von Jan-Erik Gamroth nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Fritz (Heyrothsberge) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SSV Samswegen 1884

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Kloska, Vasükov, Möser, Hanke (68. Vogel), Marth (75. Wöhler), Fritz, Peukert, Schulze (85. Hrachowitz), Marks (85. Sensenschmidt), Schlüter

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Gamroth, Ronge, Nagel (70. Mazlomi), Bartsch, Kober, Lehmann, Resch (70. Engler), Ermisch (82. Jahns), Feyer, Herbst (51. Sonnabend)

Tore: 1:0 Simon Otto Fritz (21.), 2:0 Christian Kloska (34.), 2:1 Jan-Erik Gamroth (47.), 3:1 Simon Otto Fritz (80.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Niklas Stoye; Zuschauer: 23