Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Biederitz/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marcel Gieseler am Ende der ersten Halbzeit, als Bennet Vogel für Heyrothsberge traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Biederitzer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Moritz Leonard Hanke der Torschütze (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

SV Union Heyrothsberge mit 2:0 vorne – Minute 45+2

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Hannes Schulze kam rein für Moritz Leonard Hanke und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite sprang Alexander Schüßler für Benjamin Fritsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen.

25 Minuten nach der Pause konnte Alexander Vasükov (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Vogel (67. Vasükov), Peukert, Voelckel (82. Hrachowitz), Schlüter, Fritz, Hanke (67. Schulze), Marks (76. Wöhler), Möser, Marth, Taube (70. Gropius)

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Köhler, Berlin, Müller, Rebone, Wolff, Blümel, Gallert, Brussig, Boeke (78. Naumann), Fritsch (63. Schüßler)

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48