Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 43 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Alexander Vasükov für Heyrothsberge traf und in Minute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (74.).

SV Union Heyrothsberge in Minute 74 2:0 in Führung

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (84.). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schlüter, Wöhler, Vogel (64. Schulze), Fritz, Marks (86. Hrachowitz), Taube (81. Vorhölter), Voelckel, Vasükov (70. Marth), Kloska (86. Thorand), Gropius

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Kutz, Schulz, Wegelin, Alali Alhamad, Rasche, Niemann, Simon, Koopmann (80. Aldinar), Klawunn, Oeding

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43