Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Biederitz/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten das Team aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Marcel Gieseler vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Bennet Vogel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Moritz Leonard Hanke den Ball ins Netz (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

SV Union Heyrothsberge führt mit 2:0 – 47. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Hannes Schulze wurde für Moritz Leonard Hanke eingesetzt und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite verließ Benjamin Fritsch für Alexander Schüßler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte noch einmal Gelb ein.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Alexander Vasükov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (70.). In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Fritz, Schlüter, Hanke (67. Schulze), Voelckel (82. Hrachowitz), Marth, Peukert, Marks (76. Wöhler), Taube (70. Gropius), Vogel (67. Vasükov), Möser

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Gallert, Köhler, Brussig, Rebone, Müller, Berlin, Fritsch (63. Schüßler), Boeke (78. Naumann), Blümel, Wolff

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48