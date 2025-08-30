Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den MSC Preussen mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 83 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die SV Union Heyrothsberge nach einem deutlichen Rückstand den MSC Preussen mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Nach nur 17 Minuten schoss Ihab El Zayat das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Tom Raue der Torschütze (20.).

20. Minute SV Union Heyrothsberge gleichauf mit MSC Preussen – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen kassierte dreimal Gelb. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Raue, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (66.). In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Fritz (88. Sensenschmidt), Raue (68. Vogel), Schlüter, Gropius, Taube (68. Schmidt), Schäfer, Wöhler, Marth, Schulze (82. Hanke), Kloska (90. Thorand)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Jibril, Chebli (70. Rezai), Jahjah (46. Kompaniiets), El Zayat, Al Mounif (70. Gjoci), Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Dervishaj, Kulinich, Norenko, Preuss

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83